仕事場の課題を「制服」で解決するワークウエアの展示会が長崎市で開かれました。

今年は室内の熱中症対策ができるアイテムも登場しました。

トレンドを抑えたデザインや、機能性に優れたものなど、働く人の制服およそ300点が並びます。

展示会は、ユニフォームや作業服などの卸売販売をおこなう「九州ワーク」が開きました。

さまざまなアイテムが並ぶのは夏に欠かせない熱中症対策のコーナーです。

（九州ワーク長崎本社 庄籠 伸恭さん）

「これまでどうしても酷暑の中で作業する屋外の人向けの商品が多かったが、ここ数年気温が上昇しているのと、去年の法改正により空調の環境が不十分な屋内の作業でも熱中症対策が義務化された。こういった流れを受けて、室内で使う空調ウェアが増えてきている」

空調機能が付いた屋外用の作業服はこれまでも販売されていましたが、新たに登場したのが…

（冷川小粹アナウンサー）

「こちらはよく見かける厨房用の制服。生地もさらりとしていて涼しそうだが、後ろにはファンがついている」

スタイリッシュな厨房専用の空調服。

3段階で風量を調節することができます。

室内では、外よりも気温が上がることもあり、熱中症対策アイテムを使い分けることも必要だということです。