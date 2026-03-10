元放送作家の鈴木おさむさんが、１０日までに自身のＳＮＳを更新。夫婦で同じ病気に罹患（りかん）したことを明かした。

鈴木さんはＸ（旧ツイッター）で「実は、ちょっと前ですが。夫婦でインフルエンザになりました」とつづり、妻であるお笑いトリオ「森三中」の大島美幸とそろってインフルエンザに感染したことを明かした。「症状が全く違うので、もらってきたところが違うかと。僕は頭痛。一日だけ熱。妻は喉、咳。息子はかかりませんでした。ありがとう」と家族それぞれの状態を記した。

続けて、「外に出られなかったので。妻と。ディズニープラスの『ムービング』２０話を二日間で一気見しまして。なんだか。逆にいい時間を過ごすことが出来ました」と体調不良の中でも充実した夫婦の時間を過ごすことができた様子だ。最後に「もちろんインフルは治りましたが。妻は喉が調子悪く。喉は残ってる人多いみたいですね。まだかかってる人多いので。お気を付けください！！」と呼びかけて投稿を締めた。

鈴木さんと大島は２００２年に結婚。２０１５年には長男が誕生している。