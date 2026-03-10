◆オープン戦 ソフトバンク２―２巨人（１０日、宇部）

ソフトバンク・庄子雄大内野手がチームただ一人の複数安打で存在感を示した。

「７番・二塁」でスタメン出場すると３回の先頭、バットを折られながらも右前打を放ちチャンスメイクした。５回の第２打席では１死から中前打。小久保監督も「光っていたのは庄子かな。打席でのアプローチはかなり評価が高いですね」と目を細めた。

守備、走塁を持ち味にしながら、打撃でも力を発揮。走塁面では「盗塁を仕掛けたかった」と漏らしたが「守備とバッティングは、きょうで言えば結果、内容ともに良かった。いいアピールになったかなというのは正直あります」と、うなずいた。

中でも手応えがあったのは２打席目だ。２ストライク１ボールとなってから、１球ファウルを挟み、２球連続で外角のボール球を見逃してフルカウント。最後は直球をセンターへはじき返した。庄子も「追い込まれてからはなんとか粘って、四球でもなんでもいいので出塁するという意識。２打席目はボール球もしっかり見極めて、甘く入ってきたボールをしっかり仕留めてセンター前にできた」と、納得の表情で振り返った。「球数を投げさせて、カウントも３―２まで持っていってセンター前。自信につながる打席だった」と、初の開幕１軍に向けてアピールし続ける。