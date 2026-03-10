都構想議論の進め方に維新内部からも疑問の声

日本維新の会代表・大阪府知事の吉村洋文氏らが掲げる「大阪都構想への再挑戦」をめぐり、足元の地域政党「大阪維新の会」内部で温度差が表面化しているようです。

【写真を見る】「市議団のほうが筋が通ってると思う」と語る松井一郎氏

２月に実施した「出直しダブル選」での勝利によって、来年までの任期中の住民投票実施を目指して突き進む吉村洋文知事に対し、維新の大阪市議団からは、その「進め方」を疑問視する声が上がっています。

さらに、維新の創設者の一人である松井一郎氏も市議団の考え方に理解を示している状況。

都構想の住民投票に向けた動きをめぐり、維新の内部で何が起きているのか……MBSの米澤飛鳥解説委員が、松井氏への直撃取材を交えて解説します。

「設計図」作りの入り口で分かれた明暗

大阪都構想を実現するためには、まずその具体的な中身＝「設計図」を作るための「法定協議会」を設置しなければなりません。この設置議案を大阪市議会と大阪府議会の両方で可決することが最初のハードルとなりますが、その入口で、市議会・府議会の状況が大きく異なっているのです。

大阪府議会では、維新が圧倒的多数を占めていることもあり、吉村知事が3月10日に設置議案を提出しました。一方、大阪市議会では横山市長が3月の議会での議案提出の見送りを表明したのです。

なぜ大阪市側は足踏みしているのか。維新の大阪市議団から慎重な意見が出ているのです。

市議団の反発「私たちは都構想を公約にしていない」

市議会での提出断念の背景には、維新市議団内部にある強い慎重論があります。

市議団が主張するのは、筋論と丁寧なプロセスの重要性です。

前回の市議選において市議たちは都構想をメインの公約として掲げて当選したわけではないため、「都構想自体には賛成だが、市民との対話を重ねるのが先決。慌てて進めるべきではない」という理屈です。

維新市議団と会食した松井一郎氏「萎縮せずにやればいいんじゃないの」

維新の創設者の一人である松井一郎氏も、この考えに理解を示しています。

松井氏は3月4日、市議団のメンバー約20人と会食。そこで交わされた会話について、松井氏は次のように明かします。

「市議会議員の皆さんは、『自分たちは選挙でこれを公約に掲げていない。これを反故にするわけだから、やっぱり住民の声を聞きたい』と」

「だから『萎縮せずにやればいいんじゃないの』とは言いました。『決めるのは皆さんですよ』と。あくまで無責任なコメンテーターだということを言っておきましたけどね」（松井一郎氏）

松井氏が語る「筋」と吉村知事への苦言

米澤解説委員の取材に対し、松井氏は“市議団の主張こそが政治家としての「筋」である”と述べています。

「市議団の方が筋が通っていると思う。（都構想は）2度負けているので。東京が東京都になるまでには、議論が始まって50年くらいかかった。それくらい長期のスパンが必要な大改革です。だからこそ、誠実に王道で、市民の皆さんに判断をしていただくべきです」（松井一郎氏）

一方で、愛弟子とも言える吉村知事の手法については、組織の「風通し」という観点から厳しい言葉が並びました。

「もっと風通し良くしたほうがいいと思うね。一部の人たちが決めて、吉村さんが『右向け右』でそれに従わなければ『維新のメンバーとして違うだろう』みたいになるのはね…」

「吉村さんは頑張っているしそれは分かるけど、『仲間なんじゃないの？』と思う。橋下さんの時でもそんなことじゃなかった。もっと風通しよくやってましたよ」（松井一郎氏）

かつての”師弟関係”にも今は意見・感覚の相違か

吉村知事は松井氏について「今でも影響力が強くある方だ」と認めつつも、「進め方においては一致していない」と、自身の路線を譲らない姿勢を鮮明にしています。

かつて師弟関係とも言われた二人の間には、いまは意見や感覚の相違があるようです。

「もう、めんどくさいのではないの」

「吉村知事との現在の関係性」について、松井氏は次のように語っています。

「吉村さんが政治の世界に入ってくる時、橋下さんに頼まれて面接したのも僕だから、多少なりとも影響力はあると思うだろうけど。でも、僕と話して僕がこうだと思っても、吉村さんは考えを変えることはない」

「今回の選挙も『時期尚早だ』『これで信を問うことにはならない』と言い続けていたし、吉村さんから話を聞いた時も『やめたほうがいい』と言っていた。でも強引にやったわけだから、僕が何を言おうと吉村さんは自分の考えで行くわけです」（松井一郎氏）

さらに、選挙後の連絡については「だからもう、めんどくさいのではないの、反対されるのが。そういう形で連絡を取ったことはありません」と明かし、最後に吉村知事へのメッセージを求められると、「仲間なんだから相談してあげればと。もうそれだけですよ」とまとめました。

松井氏も吉村氏に「思うところあり」か。

米澤解説委員は、今回の取材を通じて感じた「空気感」を次のように総括しました。

「吉村さんの進め方に思うところがあるのだな、とひしひしと感じました。特に今日は府議会で先に法定協議会の設置議案を出す日でもあり、市議会と足並みを揃えたほうがいいのではないかという苦言を呈していました」（MBS米澤解説委員）

避けられない「超過密スケジュール」の懸念

今後の最大の焦点は、吉村知事が掲げる「自身の任期中（来年4月まで）の住民投票」という期限に、議論が間に合うのかという点です。

吉村知事は「5月議会で法定協議会が設置できないと難しい」と焦りを見せますが、物理的な時間の制約は深刻です。

米澤解説委員は、今後の見通しについて次のように見ています。

「もし5月市議会で可決されたとしても、今後のスケジュールは超密になります。1回目は23回、2回目は30回以上の協議会を開き、2年以上かけて議論しました。来年4月までとなると、時間が足りるのか、議論は尽くされるのか、しっかり見ていく必要があります」（MBS米澤飛鳥解説委員）

たとえ維新内部の不協和音を乗り越えて法定協議会が動き出したとしても、今度は「拙速な議論」という批判をどう回避するかが問われることになります。

大阪の形を決める大改革は、身内の足並みと時計の針、その両方との戦いになっています。

（2026年3月9日放送 MBS『よんチャンTV』より）