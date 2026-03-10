9日、熊本市東区にある健軍駐屯地で行われた長射程ミサイルの発射装置搬入について、小泉防衛大臣は10日、県や熊本市に事前の連絡がなかったことについて「公表できない性質のものだった」と理由を語りました。



長射程ミサイルをめぐっては10日未明、陸上自衛隊健軍駐屯地に装置の一部が搬入され、周辺では配備に反対する市民団体や住民らが集まり、抗議活動を行いました。



搬入について木村知事や熊本市の大西市長が「事前に連絡がなかった」とコメントする中、10日午前の閣議後会見で小泉進次郎防衛相は、「今回の12式地対艦誘導弾能力向上型の搬入時期については、部隊運用の保全や輸送の安全を確保する観点から、公表できない性質のものだったことを理解いただきたい」と述べました。



また小泉大臣は今月17日、県と熊本市や議会、自治会の代表に限って装備品の展示会を行うとして「県や熊本市と連携しながら地元住民への丁寧な説明や情報提供に努めたい」と語りました。



一方、県議会の立憲民主連合会派は10日、木村知事あてに要請文を提出し、地元首長への事前連絡がなかったことへの抗議や、ミサイル配備に関する対面での説明を求めました。