麻疹（はしか）の感染者が増加しているとして、東京都医師会は１０日の定例記者会見で、ワクチン接種の重要性を改めて強調した。

感染者が医療機関で不特定多数と接触しうる状況に置かれたケースが出ていることも念頭に、「少しでも麻疹の疑いがあれば、事前に連絡した上で受診してほしい」と呼びかけた。

厚生労働省によると、はしかは１０日程度の潜伏期間の後、発熱やせき、鼻水など風邪のような初期症状があり、その後、３９度以上の熱や発疹が出る。空気感染、飛沫（ひまつ）感染、接触感染で広がり、感染者１０００人に１人が死亡するとされる。ワクチンを接種すれば感染リスクが大幅に下がる。

都内の感染者数は、過去１０年では２０１９年に最多の１２４人に上ったが、コロナ禍の間は激減して２１、２２年はゼロだった。その後次第に増え、昨年は３４人の感染が確認された。今年は３月上旬までに１２人で、前年を大幅に上回るペースで増加している。

記者会見で、都医師会の首里京子理事は「免疫がなければ同じ空間にいるだけでうつってしまう」と麻疹の感染力の強さを強調した。近年のワクチン接種率の低下にも触れ、「接種率が下がれば集団免疫が低下し、感染の連鎖が起こる。積極的に接種してほしい」と訴えた。

また、都内では、感染者が大病院など公共の施設で不特定多数と接触した可能性のあるケースが目立ち、都が繰り返し注意を呼びかけている。

若手の医師を中心に麻疹の患者を診た経験がない医師も増えており、初期症状から麻疹の感染に気づけない場合もあるといい、首里氏は「麻疹の疑いがあれば、他の患者と空間や時間を分けて受診をしてもらう必要がある。疑いがある場合はぜひ、医療機関に知らせてほしい」と訴えた。