舞台「鬼滅の刃」「ヒプマイ」など出演俳優・高橋駿一、離婚発表「それぞれの人生を歩んでいくこととなりました」
【モデルプレス＝2026/03/10】俳優の高橋駿一（37）が10日、自身のX（旧Twitter）を更新。離婚したことを報告した。
【写真】離婚発表した37歳舞台俳優の近影
高橋は「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ 私事ではございますが、この度離婚いたしましたことをご報告いたします」と発表。「それぞれの人生を歩んでいくこととなりました。今後も俳優として作品に真摯に向き合ってまいります」と伝えた。「何卒、変わらぬご理解とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と締めている。
高橋は1988年8月4日生まれ、東京都出身。アクロバットを活かした殺陣を得意とし、2.5次元舞台では多くの話題作に出演。主な代表作はミュージカル「新テニスの王子様」The First Stage（2020）、「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」Rule the Stage-track.5-（2022）。2026年6月13日〜28日には舞台「鬼滅の刃」其ノ陸 柱稽古・無限城 突入への出演が決定している。演劇と超人的なパフォーマンスを融合させたショーで話題のパフォーマンスチーム「PADMA」のメンバーとしても活動している。2021年12月、一般女性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
◆高橋駿一、離婚発表
◆高橋駿一「新テニスの王子様」「鬼滅の刃」など舞台に出演
