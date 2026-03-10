「by hook or by crook」の意味は？声に出して読みたいフレーズ♡【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「手段を選ばず」でした！

「by hook or by crook」は、「手段を選ばず」を表す表現です。

「hook」は「鉤状の道具」、「crook」は「杖」を意味する単語。

薪で火をおこすのが主流だった時代、領主の森で木の枝を取ることは原則的に禁止されていたものの、鉤上の道具や杖で届く範囲なら取ってもよいとされていたことが語源だといわれています。

「I decided to go there by hook or by crook.」

（なんとしてでもそこに行くと決めた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。