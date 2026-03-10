去年の春に火災があった砺波市の酒蔵で、きょう今年の新酒が出荷されました。「負けてたまるか」と再起を誓い、酒造りを続ける社長の思いと、出荷に向けた支援の動きを吉田記者が取材しました。



砺波市で創業78年の「吉江酒造」です。仕込みに庄川の伏流水を使い、ゆっくりと熟成させる日本酒「太刀山（たちやま）」を醸造していて、きょうは瓶詰めやラベル貼りなどの出荷作業が行われました。





吉田颯人記者「瓶に貼られたラベルには、鳳凰が描かれています。逆境を乗り越え、再び飛び立つ、そんな意味が込められています」去年4月、吉江酒造で漏電による火災がありました。けが人はいませんでしたが、火は3時間にわたって燃え続け、保管庫や資材が焼け落ちました。火事では、酒造りの心臓部となる「タンク」は被害を免れました。去年6月には、残っていた日本酒を出荷しましたが、普段通りに酒造りを再開することはできず、売り上げは例年のわずか3割にとどまりました。3代目 吉江美一さん「不安ですね。先行きが見通せないことで、全くわからない状態でしたから」苦境に立たされた吉江酒造に手を差し伸べたのが、地酒の販売を手がける「北陸酒販」です。酒の販売に必要な瓶や容器などを提供したほか、ラベルの作成も担いました。県酒造組合も見舞金の受け入れ口座を開設するなど、支援しています。北陸酒販 原誠企画部長「酒蔵をなくさないというのを昔からずっと言っている。富山はそんなに、酒蔵の数は全国と比べて多くないが、みんなが一致団結して、いろんなことに取り組んでいるので一つでも減らしたくない」援助を受けて、再び酒造りに挑戦した吉江さん。機械の焼失で瓶詰めが手作業になるなど、普段より時間と労力がかかったということですが、720ミリリットル900本と1.8リットル300本あまりの出荷に、なんとかこぎつけました。南砺市産の酒米を使い、先月から1か月かけて仕込んだ今年の新酒は、上々の出来だということで、すでに多くの予約注文が入っています。吉江美一さん「（ラベルを）作った人が鳳凰だと言っていたけど、自分は見たときに、不死鳥じゃないかなと思ったので、負けてたまるかという感覚。お酒はやっぱり、安らぎで飲んでほしいので、そういう酒造りを目指している。安堵感が伝わればいいなと思う」お酒の「太刀山」という名前は、明治から大正時代に活躍した県出身の横綱にちなんで付けられたそうです。火災を乗り越えて酒造りを続ける姿からは力強さが感じられます。きょう出荷された新酒は、来週にも県内の酒店に並ぶ予定です。