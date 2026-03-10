黒部市が先月、武隈市長のハラスメントに関して、市の管理職を対象に行ったアンケート調査をめぐる動きです。



武隈市長を支持する市議らは、来月の市長選挙に影響を及ぼすように調査結果が利用された可能性があると主張し、きょう、市に調査を求めました。



要求書を提出したのは、武隈市長を支持する黒部市議会の会派、自民同志会などの議員ら7人です。



アンケートは先月上旬、黒部市の総務課が管理職63人を対象に無記名で行い、49人が回答しました。





武隈市長から「ハラスメント行為を受けた」と答えたのはおよそ55パーセントにあたる27人、「部下や上司がハラスメントを受ける場面に居合わせた」と答えたのはおよそ59パーセントにあたる29人で、いずれも半数を超えました。市議らは、調査結果が来月行われる市長選挙に影響を与えるよう利用された可能性があるとして、アンケートの内容や手法などに問題がなかったかを調査し、回答することを求めています。自民同志会 木島信秋 市議「なんか計画的にしか思えない。選挙1か月前にしてこういうものが出てくる。選挙目当て、そう捉えてもおかしくない」一方で市側は、地方自治法に基づき議員個人や会派からの要請に応じる必要がないとして、回答しない方針です。市が先月調査結果を武隈市長に伝えた際、市長が報道機関への公表を拒んでいました。また回答率などは機密情報にあたらないとしています。総務管理部 長田等 部長「回答率につきましては、ほかの自治体でもよく出る話で、それが機密であるという認識はございません」要求した議員らは、市側から回答がない場合、百条委員会の設置も視野に入れているということです。