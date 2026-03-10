木下優樹菜、美人めいっ子との顔出しショット公開「お酒を一緒に飲む日が来るなんて…おばしゃん感動」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは3月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。美人なめいっ子とのプライベートショットを公開しました。
【写真】木下優樹菜＆美人なめいっ子の顔出し
「人生楽しんで頑張ってほしい」木下さんは「可愛い可愛い姪っ子が成人式も終わって 3か月後には21歳」とつづり、写真5枚、プリクラ1枚、動画1本を乗せています。写真の2枚目は木下さんのソロショットで、3枚目はめいっ子との顔出しショットです。とてもおしゃれで美人であることが分かります。
また、2人でプリクラを撮ったり、めいっ子の幼少期ショットなども公開しています。「お酒を一緒に飲む日が来るなんて…おばしゃん感動」と、感慨深げにつづりました。最後は「人生楽しんで頑張ってほしい」と、めいっ子にエールを送っています。
手作り弁当を披露自身のInstagramでプライベートショットをたびたび公開している木下さん。6日には家族への手作り弁当を公開し、ファンから「美味しそう」と絶賛の声が上がっていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
