「奇跡の1枚すぎるww」人気芸人、“嘘みたい”な写真公開に「普通に合成かと」「絶対嘘やwww」の声！
お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんは3月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。“嘘みたい”な写真を公開したところ、ファンから驚きの声が寄せられています。
ファンからは「信じられない」「絶対嘘やwww」「普通に合成かと思った」「3分割コラージュ画像にしか見えん」「狙ってとってる？」「奇跡の1枚すぎるww」「この現象なんか名前ないんかなww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「3分割コラージュ画像にしか見えん」良ちゃんは「嘘みたいだろ？ 全員この場所にいるんだぜ…」とつづり、1枚の写真を投稿。鬼越トマホークとお笑いコンビ・ダンビラムーチョ、デニスの3組の集合ショットです。体やプラカード、ドアなどの位置が偶然にも直線状に重なった箇所があるせいか、まるで合成写真のように見えます。
「嘘みたいだろ？ 同級生なんだぜ…」同日の別の投稿では「嘘みたいだろ？ 同級生なんだぜ…」とつづり、Hey! Say! JUMPの山田涼介さん、モデルでタレントのめるること生見愛瑠さんとのスリーショットを公開した良ちゃん。しかし、山田さんは1993年生まれの32歳、めるるさんは2002年生まれの24歳、そして良ちゃんは1985年生まれの40歳であるため、これは「嘘みたいだろ？」を重ねたボケのようです。今後の投稿にも期待したいですね。
