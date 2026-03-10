お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんは3月9日、自身のXを更新。“嘘みたい”な写真を公開しました。（サムネイル画像出典：良ちゃん公式Xより）

お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんは3月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。“嘘みたい”な写真を公開したところ、ファンから驚きの声が寄せられています。

良ちゃんは「嘘みたいだろ？　全員この場所にいるんだぜ…」とつづり、1枚の写真を投稿。鬼越トマホークとお笑いコンビ・ダンビラムーチョ、デニスの3組の集合ショットです。体やプラカード、ドアなどの位置が偶然にも直線状に重なった箇所があるせいか、まるで合成写真のように見えます。

ファンからは「信じられない」「絶対嘘やwww」「普通に合成かと思った」「3分割コラージュ画像にしか見えん」「狙ってとってる？」「奇跡の1枚すぎるww」「この現象なんか名前ないんかなww」などの声が寄せられました。

「嘘みたいだろ？　同級生なんだぜ…」

同日の別の投稿では「嘘みたいだろ？　同級生なんだぜ…」とつづり、Hey! Say! JUMPの山田涼介さん、モデルでタレントのめるること生見愛瑠さんとのスリーショットを公開した良ちゃん。しかし、山田さんは1993年生まれの32歳、めるるさんは2002年生まれの24歳、そして良ちゃんは1985年生まれの40歳であるため、これは「嘘みたいだろ？」を重ねたボケのようです。今後の投稿にも期待したいですね。

(文:堀井 ユウ)