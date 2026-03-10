TikTokで6年負けなしパチンコクイーンとして話題を呼ぶインフルエンサーのぽたみうさんのFLASHデジタル写真集「ぽたみう NON STOP」（光文社）がリリースされました。



【写真】大人の色気を漂わせるぽたみうさん

TikTokでのぶっちゃけ発言と、愛らしいルックスのギャップで人気を集め、大のパチンコ・パチスロ好きで6年間無敗を誇るインフルエンサー・ぽたみうさん。視線を奪う艶やかな肢体と、息づかいまで伝わる濃密な距離感。スレンダーでありながら柔らかな色気があなたの理性を狂わせます。ナチュラルさと大胆さが交差する瞬間を余すことなく収録した、いま最も“リアル”な彼女に触れられる一冊です。



FLASHに登場した彼女は初のソログラビアを披露。公開されたカットでは、窓際の自然光を浴びながら青い花柄のクッションに身を預け、白地に花柄があしらわれたビキニ姿。ピンクの紐をほどいてまん丸バストが描く美谷間を恥ずかしそうに披露しています。写真集の表紙は、ブラの肩紐を両方とも外したセクシーショット。カメラをまっすぐに見つめる視線が印象的です。



【ぽたみうプロフィール】

8月1日生まれ 千葉県出身 T159 毒舌低音ボイスでTikTok(@106_46_7)で人気上昇中。パチンコに費やす金額は月200万円。６年間負けなしのパチンコクイーンとして話題。ヒカルのYouTubeチャンネルにも出演。最新情報は公式X(@106_46_7)、Instagram(@106_46_7)