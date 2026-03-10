これは絶対間違える！

…って思ってたんです。先日発表されたMacBook NeoにはUSB-Cが2ポートありますが、USB 3+USB 2というチグハグな構成。

外部ディスプレイはUSB 3ポートの方に挿さないといけないのですが、見た目同じなのが困りもんで、これ絶対に間違える人多いでしょう…。って心配だったんです。

でも、ちゃんとApple、対策しているみたい。

Daring Fireballが伝えるところによると、MacBook Neoは間違ったポートにディスプレイをつなぐと、警告が表示されるとのこと。

ふむ…それなら「あれ？ つないだのに画面表示されない…壊れてる！」みたいにヒヤヒヤすることはなさそうですね。

まぁ、接続ポートが違った場合は、接続し直すという手間こそ必要ですけど、使っていくうちに慣れていって、接続間違いは無くなる…はず！ せめてポートは左右で分けてほしかったですけどね（それはMacBook Airにも言えることですが）。

というわけで、MacBook Neoをいち早く手に入れた方は、USB 2ポートにディスプレイつないでみてください。僕も後で試してみよーっと。

Source: 9to5Mac, Daring Fireball