シナモロール×「ラリン」がコラボ！ “みるく”とバスタイムを楽しむ限定パッケージ＆グッズ登場
ライフスタイルブランド「ラリン（Laline）」は、3月13日（金）から、サンリオの人気キャラクター“シナモロール”とコラボレーションした限定デザインコレクション「Dreamy Bath Time（ドリーミーバスタイム）」を、全国の店舗や公式オンラインショップで発売する。
【写真】楽しいバスタイムを表現！ キュートな「コットンバッグ」も
■人気の香り「ラズベリーバニラ」が復刻
今回“シナモロールと一緒にふわふわとしたお空の上で過ごす「ラリン」のバスタイム”をテーマに発売される「Dreamy Bath Time」は、「ハピネス」をキーワードにした、きらめくドリーミーな世界観が魅力的なコレクション。
ラインナップは、シナモンとお友だちの“みるく”が描かれたかわいいパッケージの「エクスフォリエーティングボディソープ」や「シマーオイル」、「ボディクリーム」などがそろい、いずれも復刻した人気の香り「ラズベリーバニラ」が満喫できる。
また、シナモンとみるくのバスタイムを描いたドリーミーなイラストをあしらった「コットンバッグ」や、水と汚れに強いPVC素材を使った旅行に便利な「クリアPVCバッグ」といった、キュートなグッズが用意される。
さらに、ふわふわ、あわあわとした楽しいバスタイムをやさしく淡いカラーで表現した限定ギフトボックスも販売。ハピネスをぎゅっと詰め込んだかわいいデザインで、「トールギフトBOX」と「トランクギフトBOX」の2種類から選べる。
