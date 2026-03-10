限定デザインコレクション「Dreamy Bath Time」登場！

　ライフスタイルブランド「ラリン（Laline）」は、3月13日（金）から、サンリオの人気キャラクター“シナモロール”とコラボレーションした限定デザインコレクション「Dreamy Bath Time（ドリーミーバスタイム）」を、全国の店舗や公式オンラインショップで発売する。

■人気の香り「ラズベリーバニラ」が復刻

　今回“シナモロールと一緒にふわふわとしたお空の上で過ごす「ラリン」のバスタイム”をテーマに発売される「Dreamy Bath Time」は、「ハピネス」をキーワードにした、きらめくドリーミーな世界観が魅力的なコレクション。

　ラインナップは、シナモンとお友だちの“みるく”が描かれたかわいいパッケージの「エクスフォリエーティングボディソープ」や「シマーオイル」、「ボディクリーム」などがそろい、いずれも復刻した人気の香り「ラズベリーバニラ」が満喫できる。

　また、シナモンとみるくのバスタイムを描いたドリーミーなイラストをあしらった「コットンバッグ」や、水と汚れに強いPVC素材を使った旅行に便利な「クリアPVCバッグ」といった、キュートなグッズが用意される。

　さらに、ふわふわ、あわあわとした楽しいバスタイムをやさしく淡いカラーで表現した限定ギフトボックスも販売。ハピネスをぎゅっと詰め込んだかわいいデザインで、「トールギフトBOX」と「トランクギフトBOX」の2種類から選べる。