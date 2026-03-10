東日本大震災からあすで１５年です。

【写真を見る】【特集】被害は相当なものになる可能性...山形県の活断層は最上級のSランク 県内で大地震が起きたらどうなる？ 専門家に聞く 東日本大震災から15年

ここからは巨大地震を引き起こす「活断層」についてお伝えします。

県内では、現在「庄内平野東縁断層帯」「山形盆地断層帯」「新庄盆地断層帯」「長井盆地西縁断層帯」の４つの活断層が確認されています。

このうち、山形市など人口密集地にかかる「山形盆地断層帯・北部」は３０年以内の地震発生確率が最大８％と、全国的にみてもかなり高い数値です。

では、どのくらい危険なのか。もしも県内で地震が起きたときに想定される被害などについて、地質学を研究する山形大学の本山功教授に聞きました。

■そもそも活断層とは？

山形大学理学部 本山功 教授「山形県の活断層は（最上級の）Ｓランクに分類されていて非常に危険性が高いと考えられている」

活断層とは、過去に繰り返し活動し、主に直下型地震を引き起こす可能性の高い断層のことで、日本列島にはおよそ２０００もの活断層が存在するといわれています。

直下型地震は、地面から比較的浅い場所で起き、揺れが強く、速く伝わってくるのが特徴で、発生したときには大きな被害をもたらします。

山形大学理学部 本山功 教授「日本列島が複数のプレートの移動によって圧力が加わり岩盤がバキバキと割れてその割れ目がずれる時に地震が起きる」

■山形・庄内・新庄で最上級の活断層

政府は、今後３０年以内に地震が発生する確率に基づき、国内の活断層を４つのランクに分類しています。

発生確率が３％以上が「Ｓランク」、０．１～３％未満が「Ａランク」、０．１％未満が「Ｚランク」、不明が「Ｘランク」とされていますが県内の活断層では。

山形大学理学部 本山功 教授「山形・庄内・新庄と（Ｓランクが）３つある。少なくとも３つの地域に関しては東北地方で（地震発生確率）が１番高い」

「Ｓランク」の活断層は全国に３０ほどありますが、東北で「Ｓランク」があるのは山形県だけです。

■阪神・淡路大震災のような地震が...

このうち、発生確率が最も高いとされているのが、大石田町から寒河江市にかかる「山形盆地断層帯・北部」です。

山形大学理学部 本山功 教授「山形盆地断層帯の場合には３０年以内に発生する確率が最大で８％と推定されている。８％というのは高いイメージがわかないが、阪神淡路大震災の発生確率が地震が起こる前の段階で８％くらい。阪神淡路大震災クラスの地震が起こる確率が同じくらい山形県にある」

１９９５年にマグニチュード７．３を記録した阪神・淡路大震災。死者・行方不明者は６４００人余りと都市部に甚大な被害をもたらしました。

もし「山形盆地断層帯」が動くと、阪神・淡路大震災と同じような規模の地震が想定されるというのです。

山形大学理学部 本山功 教授「（Ｑ想定される被害はどのくらいになりそう？）まず山形盆地全体が非常に強い揺れに襲われる。特に盆地は地盤が軟弱だということもあるので全域が震度６強以上。場所によっては震度７に達すると想定されている」

阪神・淡路大震災では全長４０キロメートルほどの活断層が動いたとされていますが、「山形盆地断層帯」は全長６０キロメートルほどあるといいます。

山形大学理学部 本山功 教授「（Ｑ活断層の長さは規模に関係する？）長い断層が活動すると大きな地震になる。ただ、山形盆地断層帯も全部が一緒に活動すればＭ７．８。北部と南部が別々に活動した場合にはＭ７．３ぐらい」

■被害は相当なものになる可能性

マグニチュード７以上の巨大地震が想定されるという「山形盆地断層帯」。山形市や天童市など人口が集中し住宅が密集する地域にもまたがるため、被害は相当なものになる可能性があります。



山形大学理学部 本山功 教授「都市部がたくさんあるので住宅・建造物への被害が非常に多くなる。全半壊合わせるとおそらく１０～２０パーセントくらいの家屋が被害を受ける」

さらに。

山形大学理学部 本山功 教授「死者も２０００人を超えるのではないかという想定もある。負傷者だと２万人を超えるかもしれないという想定がされている」

■雪国ならではの被害も

仮に地震の発生が冬だった場合は、雪国ならではの被害も考えられるといいます。

山形大学理学部 本山功 教授「雪の重みも加わって倒壊する家が増えるとか寒さによって被害者が増えることも想定されている」

また、本山教授は山々に囲まれた県の地形や地質からがけ崩れなどの二次災害も想定しておく必要があると指摘します。





山形大学理学部 本山功 教授「最近の地震では能登半島地震。あそこの地域の地質が山形県との共通性が高い。あの地震で特徴的だったのが津波もあったが土砂崩れが非常に顕著だった。同様の被害を想定する必要がある」

■日頃の備えの重要性

いつ、巨大地震が起きてもおかしくない状況にある県内。

本山教授は、「活断層の危険性を理解し危機感を持つこと」が大切だとしたうえで、「日頃の備えの重要性」を改めて強く訴えます。

山形大学理学部 本山功 教授「こういった活断層については科学的に調査がされている。普段から自分の身の回りにある危険をハザードマップなどできちんと確認して認識しておく。地震が起きたときに被害を最小限にするための取り組みを普段からしておくことが大切」