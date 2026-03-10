町田にアクシデント発生。開始早々に相馬勇紀が負傷交代。右足首あたりをひねったか…【ACLE】
FC町田ゼルビアは３月10日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２戦で、江原FC（韓国）と町田市立陸上競技場で対戦している。
開始８分にアクシデントが発生。この試合に先発していた相馬勇紀が、相手をかわそうとボールを前に蹴り、軽くジャンプをした直後、着地の際に右足首あたりをひねったか。苦悶の表情を浮かべながら倒れこんでしまう。
その４分後、29歳のアタッカーはメディカルスタッフのチェックを経て、歩いてピッチを後にし、途中交代となった。
なお、相馬に代わってナ・サンホが投入された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「刺激的だ」なでしこ25歳レフティが黒ビキニ姿を披露！ 波打ち際にたたずむ姿にファン喝采「美しすぎる」「カッケー」
開始８分にアクシデントが発生。この試合に先発していた相馬勇紀が、相手をかわそうとボールを前に蹴り、軽くジャンプをした直後、着地の際に右足首あたりをひねったか。苦悶の表情を浮かべながら倒れこんでしまう。
その４分後、29歳のアタッカーはメディカルスタッフのチェックを経て、歩いてピッチを後にし、途中交代となった。
なお、相馬に代わってナ・サンホが投入された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「刺激的だ」なでしこ25歳レフティが黒ビキニ姿を披露！ 波打ち際にたたずむ姿にファン喝采「美しすぎる」「カッケー」