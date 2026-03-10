深刻化するバス運転士とタクシー運転手の高齢化や担い手不足の解消に向けて取り組みます。



県は新年度、女性用トイレなどを新たに整備する事業者への補助制度を設け、採用強化を後押しする方針です。



（村岡知事）

「喫緊の課題である運転士不足の解消に向け、来年度新たに、女性や若者にとって魅力的な労働環境の整備を行う事業者を支援するなど、採用強化を図っていく」



きょう（10日）開かれた県議会一般質問で、村岡知事が述べたものです。





県内のバスの運転士は2016年度には1214人でしたが、昨年度末時点では972人にまで減少しています。また高齢化も深刻で、路線バスと高速バスの運転士の平均年齢は56歳と、過去最高となっています。さらに61歳以上の割合がおよそ4割（37％）を占める一方で30歳以下は16人、全体の2％にとどまっています。こうした状況を踏まえ県は新年度、女性用のトイレや更衣室などを整備したバス・タクシー事業者に対し、400万円を上限に補助する制度を新たに設ける考えで、必要な経費を県議会で審議中の新年度予算案に計上しています。県は既に、全国では珍しいとされる短時間ドライバーの第二種免許取得費用の補助も今年度から始めていて、労働環境の整備と併せて、担い手の確保を後押しする方針です。