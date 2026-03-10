食べログ、『ハンバーガー百名店 2026』を発表 東京44店、大阪7店、沖縄6店など【初選出・24店舗の一覧あり】
レストラン検索・予約サービスの「食べログ」は10日、ユーザーから高い評価を集めた『食べログ ハンバーガー 百名店 2026』を発表した。選ばれた100店のうち、今回は東京都から44店、大阪府から7店、沖縄県から6店などが選出された。
【写真】初選出された埼玉・川越市「BurgerCafe honohono」のハンバーガー
同企画は「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに評価の高い100店を紹介するグルメアワード。2017年から数々のジャンルで毎年発表されており、「ハンバーガー 百名店」は今回で7回目となる。
選出は今年1月23日時点で、第1ジャンルが「ハンバーガー」と登録されている店舗の中から、食べログの点数上位100店を選定した。
26年は24店が初めて選出された。過去6回「ハンバーガー 百名店」に選ばれている「ブラザーズ 人形町本店」のテイクアウト専門店「ブラザーズ テイクアウト 人形町店」（東京都中央区）をはじめ、バンズやパティ、ベーコンに炭の香りをまとわせた燻製風味のハンバーガーを提供する「BurgerCafe honohono」（埼玉県川越市）、当日挽きの千葉県産牛と自家製タルタルを組み合わせた「ばーがー時々洋食亭」（千葉県松戸市）、フルーツと牛100％パティの組み合わせが特徴の「LITOR」（沖縄県那覇市）などが名を連ねた。
■『ハンバーガー 百名店 2026』初選出・24店一覧
・atami（東京都）
・OVERWHELM HAMBURGER ＆ BAR STAND（東京都）
・CANNONBALL DINER（東京都）
・THE GRABBER hamburger pub（東京都）
・潮見スキッパーズ（東京都）
・ジューシーオールスターズ ハングリーヘブン（東京都）
・Chillmatic Hamburger & Bistro（東京都）
・TEDDY BROWN（東京都）
・ブラザーズ テイクアウト 人形町店（東京都）
・BOSSA BURGER（東京都）
・WAGYU BURGER HIROKIYA（東京都）
・Cow Burgers（福島県）
・BurgerCafe honohono（埼玉県）
・バーガーズカフェビーチ ストーリー（埼玉県）
・BurgerPOLICE 春日部（埼玉県）
・ばーがー時々洋食亭（千葉県）
・米国食堂 マンドリン ハンバーガーキッチン（千葉県）
・ザ マンチーズ バーガーワークス（大阪府）
・フライ ボーイ バーガー&コーヒー（大阪府）
・フランク ライドアンドイート（大阪府）
・Cozzys（岡山県）
・HAMBURGER SHOP 富吉（福岡県）
・Warren’s Place 2.1 Burgers ＆ Beer（沖縄県）
・LITOR（沖縄県）
