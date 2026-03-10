映画『プペル』キャスト陣、自画自賛のコメントで会場笑いに包む
『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』（27日公開）のキャスト陣が10日、都内で開催されたジャパンプレミアに登壇。製作総指揮、原作、脚本を担当した西野亮廣がイベント中に「かっこいいでしょ」と自画自賛し、その流れでキャスト陣も自己評価高いコメントをして会場をにぎわせた。
【全身ショット】流石です…デコルテ全開のブラックドレスで登場したMEGUMI
作品の舞台「千年砦」は世界中の命を司る場所。西野が「千年砦は落語の演目がベースになっている」と明かすと、司会から「芸術活動の中でインスピレーションを得て…」と話しかけられ、「かっこいいでしょ」と満面の笑み。「芸術のインスピレーションです」と自身で改めて口にすると、共に登壇していたMEGUMIから「それは人が言うこと」とつっこまれた。
その後、千年砦の印象についてMEGUMIが「時間が生きていて司る時間の中で、後悔やポジティブな光だったり、いろんな時間に思いを馳せていることが素敵だと思いました。あと、いろんな文化が凝縮されている感じが、アニメならでは」と絶賛した後、「そういうところに気付く自分がすごい」と自画自賛。
また、山寺宏一も登壇しており、「ヒモサックはカジサックが実写で登場しているんでしたっけ？」とぼけて、キャスト陣を含めて会場を笑いの渦に包んだ。
この流れに西野が「コメントの都度笑い取るみたいな感じが嫌です」と笑いながら話した。
前作『映画 えんとつ町のプペル』は、2020年にヒットし、日本アカデミー賞や海外30以上の映画祭の評価され、国内動員196万を記録したオリジナルアニメーション。原作累計発行部数は80万部を突破し、ミュージカル、歌舞伎、バレエなどに広がっている。
ジャパンプレミアにはほかに、永瀬ゆずな、廣田裕介氏が登壇した。
【全身ショット】流石です…デコルテ全開のブラックドレスで登場したMEGUMI
作品の舞台「千年砦」は世界中の命を司る場所。西野が「千年砦は落語の演目がベースになっている」と明かすと、司会から「芸術活動の中でインスピレーションを得て…」と話しかけられ、「かっこいいでしょ」と満面の笑み。「芸術のインスピレーションです」と自身で改めて口にすると、共に登壇していたMEGUMIから「それは人が言うこと」とつっこまれた。
また、山寺宏一も登壇しており、「ヒモサックはカジサックが実写で登場しているんでしたっけ？」とぼけて、キャスト陣を含めて会場を笑いの渦に包んだ。
この流れに西野が「コメントの都度笑い取るみたいな感じが嫌です」と笑いながら話した。
前作『映画 えんとつ町のプペル』は、2020年にヒットし、日本アカデミー賞や海外30以上の映画祭の評価され、国内動員196万を記録したオリジナルアニメーション。原作累計発行部数は80万部を突破し、ミュージカル、歌舞伎、バレエなどに広がっている。
ジャパンプレミアにはほかに、永瀬ゆずな、廣田裕介氏が登壇した。