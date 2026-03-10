熊本市の大西一史市長は追加の支援策として10日、家庭用の上水道の基本料金を一律で無償化する考えを示しました。



■熊本市･大西一史市長

「できるだけ手間がかからないようにといろいろ検討した結果、追加支援策として水道料金の基本料の減免について、我々としては実施をしたいということで今検討している」



物価高対策をめぐり、熊本市はプレミアム付商品券の販売を支援していましたが、希望者が殺到し混乱を招くなど、市民から不公平ではないかとの声があがっていました。



10日に開かれた市議会の予算決算委員会で、大西市長は、物価高への追加支援として、熊本市の家庭用の上水道の基本料金を一定期間、無償化する考えを明らかにしました。対象は約33万4000世帯で、基本料金は多くの世帯でひと月990円だということです。





■熊本市･大西一史市長

「約3か月できるのではないかと考えて検討しているので、できるだけ速やかに実施したい」



追加支援の発表に熊本市民は、「プレミアム付商品券は私たちも買いに行けなかったですし、全員が平等に使えるのであれば、基本料金0円もいいのかなと思います」といった声や、1人暮らしの大学生は、「学食とかも高くなっているので、大学生としてはありがたい。」と話していました。



システムの改修に時間を要することから、熊本市は秋の支払い分の無償化を目指していますが、詳しい時期や期間、上水道を使っていない世帯への支援は、今後検討するとしています。