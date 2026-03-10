ガールズバンド、元プリンセスプリンセスのボーカルでシンガー・ソングライターの岸谷香（59）が10日、インスタグラムを公開。「凄いレアすぎるコラボ」によるライブのリハーサル模様を収録した貴重な動画を公開した。

岸谷は「ちょっとこんな事なかなかないイベントでした」と書き出し、8日に開催した鹿児島でのライブに言及。「凄いレアすぎるコラボが生まれてしまった！！」と、歌手の永井真理子や一青窈らをゲストに招いたステージを振り返った。

ライブでは岸谷が作曲、一青が作詞を手がけた楽曲「marble」を披露する予定だったことから「こんなチャンスなかなか無いし折角ならやっぱ一緒に歌おう、となり、鹿児島の前日、今回はその曲をCDと全く違うアレンジで、私がアコギ一本で弾き語りをするので、ソレをボイスメモでサクッと録って、ヨウちゃんに送って。当日のリハーサル。一番ヨウちゃん、2番から私、後半ハモったりテキトーに〜！で打ち合わせ完了」とコラボの経緯を説明した。

「そこでたった一度演ってみたリハの様子を、なんとチエちゃんがスマホで撮っていたの！！グッジョブチエちゃん！！」と、バンドのギタリストで親友の長井千恵子が撮影したという、一青とのリハーサル動画も公開。「相談してちゃんとリハやったコラボは見る機会あるけど、相談もほぼ無しで即興的なコラボのファーストテイクは、なかなか見れないよね、私達演る方も見れないから貴重！！」とつづった。

続けて「ヨウちゃんが書いた歌詞なのにホニャララ〜だったり、2人で迷った歌詞で、それ思い出して笑ったり、歌いながら初めて聞く伴奏に、ヨウちゃんが、そこのギターそーなってんだぁとか、急にハモられてびっくりしてる私や、最後なんとなく自然と目を見て、合わせてみたりしてる様子を是非お楽しみ下さい〜」と動画の“見どころ”を紹介し、「2回目の演奏は本番 どちらが良かったか、、、は、謎 お互いドスッピンだけど、リハなんでお許しください」と呼びかけた。