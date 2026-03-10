小芝風花、色白素肌輝くノースリ姿披露「華奢で憧れ」「前髪なしハンサムで好き」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】女優の小芝風花が3月10日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳朝ドラ女優「色白で眩しい」二の腕スラリのノースリ姿
小芝は「只今発売中の『InRed4月号』に掲載して頂いております ぜひお手にとってくださいませ」と雑誌『InRed』（宝島社）への掲載を告知し、オフショットを公開。前髪なしのスタイリングで、素肌がのぞくノースリーブトップスにパンツを合わせたコーディネートを披露している。
この投稿にファンからは「華奢で憧れ」「前髪なしハンサムで好き」「コーディネートも髪型も似合いすぎる」「色白で眩しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆小芝風花、ノースリ姿披露
◆小芝風花の投稿に反響
