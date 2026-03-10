双子出産の中川翔子「あたらしいおもちゃに興味津々」双子ショット公開「後ろ姿同じすぎる」「愛しい」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】歌手でタレントの中川翔子が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいおもちゃに興味を示す双子の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「後ろ姿同じすぎる」双子ショット公開
中川は「かわちすぎ あたらしいおもちゃに興味津々ふたご」と報告。ベッドの上で肩を並べ、プーさんの電子玩具をじっと見つめる双子の後ろ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「後ろ姿だけでも可愛さが伝わる」「おもちゃを見つめるシンクロ感がたまらない」「後ろ姿同じすぎる」「愛しい」「見てるだけで癒やされる」「双子ちゃんの成長が楽しみ」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川翔子、双子の愛らしい姿に「かわちすぎ」
◆中川翔子の投稿に反響
