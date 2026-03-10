欧州株 高値圏維持、米株先物は上げに転じる
東京時間19:17現在
英ＦＴＳＥ100 10410.64（+161.12 +1.57%）
独ＤＡＸ 23919.43（+510.06 +2.16%）
仏ＣＡＣ40 8052.98（+137.62 +1.72%）
スイスＳＭＩ 13154.66（+154.57 +1.18%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:17現在
ダウ平均先物MAR 26月限 47912.00（+143.00 +0.30%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6817.50（+16.50 +0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25080.50（+89.50 +0.36%）
