欧州株　高値圏維持、米株先物は上げに転じる
東京時間19:17現在
英ＦＴＳＥ100　 10410.64（+161.12　+1.57%）
独ＤＡＸ　　23919.43（+510.06　+2.16%）
仏ＣＡＣ40　 8052.98（+137.62　+1.72%）
スイスＳＭＩ　 13154.66（+154.57　+1.18%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:17現在
ダウ平均先物MAR 26月限　47912.00（+143.00　+0.30%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6817.50（+16.50　+0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25080.50（+89.50　+0.36%）