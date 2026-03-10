TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

3月11日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・きょう 関東で記録的大雪
・強い冷え込み 凍結に注意
・あす晴れるも強い冷え込み