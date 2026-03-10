◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーチェコ（2026年3月10日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」の小園海斗内野手（25）が10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦のチェコ戦に「6番・遊撃」で大会初スタメン初出場。2回の第1打席でうれしい初安打を放った。

ここまで3試合を終え、16人が登録された野手で唯一出場がなかった小園。待ちに待った2回の第1打席で、昨年のセ・リーグ首位打者が意地を見せた。

1死無走者で打席に立った小園は、チェコの先発技巧派右腕サトリアが投じた初球、真ん中に甘く入ってきた127キロ直球を見逃さなかった。シャープに振り抜くと、打球は二塁手のグラブをはじき中前へ。記念すべき初安打をマークし、一塁ベース上で“初お茶たてポーズ”を披露した。その姿に、ベンチの大谷、鈴木、近藤らも笑顔で祝福。井端監督もうなずきながら拍手を送った。

続く周東の打席で盗塁を仕掛けたがアウトに。試合は3回を終え0―0。大幅に変更された侍打線は、サトリアの遅い球への対応に苦慮している。