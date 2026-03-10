スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは、ようやく春らしくなってきたと思ったら…雪が降ってびっくりしましたね。



驚いた方も多いと思いますが、富山では3月もまだ、雪には注意が必要です。



雪は未明から午前中にかけて降りました。富山空港では5センチの積雪があり、除雪のため東京行きの第1便が、およそ30分遅れで出発となりました。日中も気温は上がらず、富山市の最高気温は6度ちょうどで1月下旬並みでした。





では、どうして、きょう雪が降ったのですか。日本付近はやや崩れ気味ではありますが、冬型の気圧配置となりました。この影響で、上空1500メートルでマイナス9度以下の、この時期としてはやや強い寒気が流れ込んだため、平野部でも雪となりました。まさに、きょうの天気は「名残の雪」、そして「寒の戻り」といったところですね。実はこの時期の空気感を表す春の言葉は、他にもいろいろあるんですよ。例えば「淡雪」は春先にうっすら積もり、すぐに消えてしまう雪のことです。まさに、きょうのような雪ですね。そして「冴え返る」。一度春めいたあとに、またキリッとした寒さが戻る様子です。どれも俳句の季語として親しまれている言葉で、早春らしい言葉ですね。そして、皆さんが気になるのが、このあと雪が降るのかどうかですが、いかがでしょうか。13日の金曜日には、ふたたび寒気が入る見込みで、雪が降る可能性があります。しかし、その後は気温が上がり、ほぼ平年並みとなる予想です。大雪になる恐れはなさそうですが、山間部ではまだ雪が降る可能性があります。 また、平野部でも、積雪がなくても路面が凍結することがあるので注意が必要です。タイヤ交換は、今月末まで様子を見ると安心です。寒暖差が大きく体調を崩しやすい時期ですので、服装選びにも十分お気をつけください。