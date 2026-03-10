危険運転致傷の疑いで男2人が逮捕されました。2人は車の追い越しをめぐってトラブルがあったとみられています。一体何があったのでしょうか。



（リポート）

「こちらの軽自動車フロントガラスがへこんでしまっており事故の激しさがうかがえます」



フロント部分を中心に大きく壊れた軽自動車。一方、その軽自動車と衝突した普通貨物車…側面が破損しています。一体、何があったのでしょうか？





事故が起きたのは新潟市江南区北山の市道です。発端は追い越しをめぐるトラブルでした。警察によりますとことし1月、前方を走っていた軽自動車に普通貨物車が高速で近づきあおり運転をした末、対向車線に出て無理に追い越そうとしました。すると今度は軽自動車が対向車線に出て幅寄せなどをして追い越しを妨害。その結果、普通貨物車が電柱に衝突。そのはずみで軽自動車と衝突しました。その後、軽自動車も電柱に衝突し停止しました。警察は軽自動車を運転していた新潟市東区のパート従業員・原清容疑者（57）と普通貨物車を運転していた新潟市江南区の会社員・重田悠介容疑者（38）を危険運転致傷の疑いで逮捕しました。事故現場は片側1車線で追い越しができる区間でした。（リポート）「2台の車はかなりのスピードで走行していたとみられ、接触した電柱には激しい傷跡が残っています」2人ともケガをしましたが命に別条はないということです。警察はトラブルの原因など事故の詳しい経緯を調べています。