ACLE大一番で町田に緊急事態…相馬勇紀が開始早々に負傷交代
[3.10 ACLE決勝T1回戦 町田-江原FC Gスタ]
FC町田ゼルビアは10日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第2戦で江原FC(韓国)と対戦。敵地で行われた第1戦の0-0ドローを経て、勝てばアジア初参戦でベスト8がかかるという大一番で、前半早々にMF相馬勇紀が負傷交代するアクシデントが起きた。
相馬は前半7分、左サイドでDF中山雄太からのパスを受けると、相手の猛烈なプレッシャーをジャンプしながら回避。着地の際に右足首を捻ったようで、苦悶の表情を浮かべながらピッチに倒れ込んだ。そのままプレーを続けることができず、歩いてピッチを後に。前半12分、MFナ・サンホが投入された。
相馬は昨季のJ1リーグで9ゴール10アシストを記録してベストイレブンに輝き、今季もJ1百年構想リーグ4試合で3ゴール1アシストを挙げている攻撃の軸。町田はアジアベスト8の快挙に王手をかけているなか、緊急事態に襲われた。
FC町田ゼルビアは10日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第2戦で江原FC(韓国)と対戦。敵地で行われた第1戦の0-0ドローを経て、勝てばアジア初参戦でベスト8がかかるという大一番で、前半早々にMF相馬勇紀が負傷交代するアクシデントが起きた。
相馬は前半7分、左サイドでDF中山雄太からのパスを受けると、相手の猛烈なプレッシャーをジャンプしながら回避。着地の際に右足首を捻ったようで、苦悶の表情を浮かべながらピッチに倒れ込んだ。そのままプレーを続けることができず、歩いてピッチを後に。前半12分、MFナ・サンホが投入された。
相馬は昨季のJ1リーグで9ゴール10アシストを記録してベストイレブンに輝き、今季もJ1百年構想リーグ4試合で3ゴール1アシストを挙げている攻撃の軸。町田はアジアベスト8の快挙に王手をかけているなか、緊急事態に襲われた。