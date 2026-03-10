町田vs江原FC スタメン発表
[3.10 ACLE決勝トーナメント1回戦第2戦](Gスタ)
※19:00開始
主審:ルスタム・ルトフリン
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 6 望月ヘンリー海輝
DF 19 中山雄太
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
MF 23 白崎凌兵
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 7 相馬勇紀
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 16 前寛之
MF 34 徳村楓大
FW 10 ナ・サンホ
FW 11 増山朝陽
FW 20 西村拓真
FW 27 エリキ
FW 49 桑山侃士
FW 9 藤尾翔太
監督
黒田剛
[江原FC]
先発
GK 21 パク・チョンヒョ
DF 13 イ・ギヒョク
DF 23 マルコ・トゥチ
DF 24 パク・ホヨン
DF 34 ソン・ジュンソク
DF 99 カン・ジュンヒョク
MF 4 ソ・ミヌ
MF 11 コ・ヨンジュン
MF 28 イ・スンウォン
FW 19 パク・サンヒョク
FW 42 モ・ジェヒョン
控え
GK 91 キム・ジョンフン
DF 20 チョ・ヒョンテ
DF 25 イ・ヒョビン
DF 47 シン・ミンハ
MF 8 カン・ユング
MF 97 イ・ユヒョン
FW 27 キム・ドヒョン
FW 39 イ・ジホ
FW 50 イ・ウンホ
FW 7 キム・テウォン
FW 80 アブダラ・ハライハル
FW 96 チョ・ビョンチャン
監督
チョン・ギョンホ
