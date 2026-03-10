[3.10 ACLE決勝トーナメント1回戦第2戦](Gスタ)

※19:00開始

主審:ルスタム・ルトフリン

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 6 望月ヘンリー海輝

DF 19 中山雄太

DF 26 林幸多郎

MF 8 仙頭啓矢

MF 23 白崎凌兵

MF 31 ネタ・ラヴィ

MF 88 中村帆高

FW 7 相馬勇紀

FW 99 テテ・イェンギ

控え

GK 13 守田達弥

GK 44 新井栄聡

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 50 岡村大八

MF 16 前寛之

MF 34 徳村楓大

FW 10 ナ・サンホ

FW 11 増山朝陽

FW 20 西村拓真

FW 27 エリキ

FW 49 桑山侃士

FW 9 藤尾翔太

監督

黒田剛

[江原FC]

先発

GK 21 パク・チョンヒョ

DF 13 イ・ギヒョク

DF 23 マルコ・トゥチ

DF 24 パク・ホヨン

DF 34 ソン・ジュンソク

DF 99 カン・ジュンヒョク

MF 4 ソ・ミヌ

MF 11 コ・ヨンジュン

MF 28 イ・スンウォン

FW 19 パク・サンヒョク

FW 42 モ・ジェヒョン

控え

GK 91 キム・ジョンフン

DF 20 チョ・ヒョンテ

DF 25 イ・ヒョビン

DF 47 シン・ミンハ

MF 8 カン・ユング

MF 97 イ・ユヒョン

FW 27 キム・ドヒョン

FW 39 イ・ジホ

FW 50 イ・ウンホ

FW 7 キム・テウォン

FW 80 アブダラ・ハライハル

FW 96 チョ・ビョンチャン

監督

チョン・ギョンホ