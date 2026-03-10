イラン発エネルギー危機で動揺、「省エネ」需要拡大の経験則は有効か ＜株探トップ特集＞
―原油相場は記録的乱高下、火力発電の点検相次ぐ首都圏では節電要請の可能性も―
トランプ米大統領がイランへの軍事行動を早期に終結させる考えを示し、原油先物相場が急落した。中東情勢にエネルギー事情が左右される現実を改めて突きつけられた日本においては原子力発電所の老朽化が進み、今夏は火力発電所の定期点検が相次ぐ東京エリアにおいて節電要請の可能性も指摘されている。オイルショックなど過去のエネルギー危機は省エネ技術への需要拡大の契機となったが、果たして今回のイラン危機はどうか。市場の動揺が収束した後、投資家の関心を集めそうな省エネ関連株をいくつかピックアップしたい。
●トランプ大統領発言で一変
中東情勢は目まぐるしく変化しており、マーケットもボラティリティの高い状態が続いている。ホルムズ海峡の事実上の封鎖に加え、殺害されたアリ・ハメネイ師の次男のモジタバ・ハメネイ師がイランの最高指導者に選出されたのを機に、米国・イスラエルとイランの軍事衝突が長期化するとの警戒感が高まり、米原油先物相場のWTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）期近物は軍事衝突前の1バレル＝67ドル台から一時119ドル台まで急騰した。
しかし米国時間9日にトランプ大統領は米メディアの電話取材に対し、イランへの攻撃は「ほぼ終了したと思う」と発言。これを受けてWTI先物は81ドル台まで急落する場面があった。原油先物相場の変動に連れる形で、日経平均株価は9日に終値ベースでは過去3番目の下げ幅を記録した後、翌10日は急反発し、上げ幅は一時2000円近くとなった。
トランプ大統領の発言は原油相場の急騰の圧力を受けたものと考えることができる。「TACO（トランプはいつも尻込みする、という英文の頭文字をとった造語）」的な反応と解釈することも可能だ。再びトランプ氏が態度を硬化させれば、リスク回避ムードが席巻することになりかねない。封鎖状態にあったホルムズ海峡を通航する船舶が増えるかどうかも、今後のポイントとなるだろう。
米軍基地を抱える湾岸諸国はイランによる攻撃を受け、このうちカタールでは、国営エネルギー会社がLNGの生産を停止した。ホルムズ海峡の封鎖により海上輸送ルートが閉ざされたことも相まって、天然ガス先物相場も急騰。足もとでは停戦期待を背景に上げは一服しているものの、世界第2位の輸出規模を誇るカタールがイラン危機前の生産量を回復させるには一定の時間が必要とみられており、欧州やアジア各国の景気に暗い影を落としている。
●電気代の上昇懸念
日本の石油備蓄日数は254日なのに対し、LNGは約3週間分にとどまる。LNGは気化するため基本的に備蓄には向かない。日本国内の電源全体に占める天然ガスの比率は3割台で、発電電力量は石炭や石油、原子力などを上回りトップ。日本は発電用LNGについて調達先の多様化に努めており、カタールを含めた中東産LNGの調達量は全体の1割程度に過ぎない。更に電力会社は長期購入契約を駆使し、仕入れコストの変動抑制に努めている。とはいえ長期購入契約以外のスポット取引での調達価格高騰は、電気料金の上昇を促す要因となる。
日本は1970年代に2度の石油ショックを経験した。2010年代には東日本大震災を経て国内で稼働する原発がゼロとなり、電力不足に陥ることとなった。再稼働に至った原発が増えたといっても、今年は火力発電の補修停止や休止などが相次ぐ。経済産業省は昨年秋の段階で、東京エリアの電力需給がひっ迫する可能性があるとの見通しを示しており、気象状況次第で節電要請が復活することも想定されている。