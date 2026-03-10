全校児童でコメ作り体験「笑顔で買ってくれた」小学生が自ら栽培のもち米を販売【新潟･見附市】
見附市の小学生が自ら育てたもち米を販売しました。
見附市の交流施設『ネーブルみつけ』で、上北谷小学校の5・6年生がもち米の『こがねもち』を販売しています。この小学校では、授業の一環で全校児童がコメ作りに取り組んでいて、地元の農家などから堆肥(たいひ)づくり・田植え・稲刈り・脱穀まで一連の作業を教わりました。
育てたもち米は『上北太朗』と名付けられ、10日子どもたちが楽しみにしていた販売の日を迎えました。
■児童
「あっという間に完売してすごくうれしい。達成感があった。」
■児童
「みんな笑顔で買ってくれたので良かった。僕は「おこわ」にして食べたので、皆さんも「おこわ」にして食べてもらいたい。」
子どもたちのがんばりが実を結び、用意した50袋がわずか5分ほどで完売しました。
