◇第6回WBC1次ラウンドC組 チェコー日本（2026年3月10日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で、3連敗で敗退が決まっているチェコは最終戦で日本と対戦。昨季まで巨人に所属したチェコのマレク・フルプ外野手（27）が初回に左前打を放った。

2023年の前回大会の1次ラウンド日本戦で佐々木朗希から左翼線二塁打を放って注目され、24年9月に育成契約で巨人に加入。25年7月にはチェコ出身選手として初めてのNPB支配下登録選手となり、2試合に出場して5打数無安打で昨季限りで退団した。

試合前の会見では「人生最高の思い出だった。夢のような経験でした」と巨人で出場した2試合について語っていたフルプ。

試合では初回2死から日本先発・高橋宏の2球目を捉え、左前へ運んだ。

SNSでは「フルプ元気そうだね」「NPBではノーヒットだった元巨人のフルプが東京ドームで安打。これはアツい」「フルプのヒットは嬉しい」「フルプー！お久しぶり！そしてナイスヒット！」「フルプ本当あと1年巨人で見たかっただけにヒットは嬉しいわ」「チェコのフルプ今大会結構打ってる気がするんだけど。もう1年巨人で見たかったなぁ」「フルプ選手打ってる！古巣巨人への恩返し」などの声が上がった。