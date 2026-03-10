元尼神インター・誠子の近影が、ファンの間で話題になっている。

「誠子さんは3月7日、自身のInstagramを更新。黒髪のショートボブに、グレーのノースリーブワンピース姿を披露しました。鎖骨がきれいにのぞく胸元と、スリムで細身の体にフィットしたシルエットが印象的。ナチュラルメイクで柔らかな表情を見せています」（芸能記者）

コメント欄には誠子の美人化に

《好きになっちゃう》

《透き通るような美しさ》

といった絶賛の声が相次いでいる。さらに彼女、耳にオシャレなイヤリングを着けていた。これはある新しいプロジェクトと関係しているという。

「じつは誠子さん、アクセサリーブランド『CHACO』とのコラボでアクセサリーを販売するのです。ピアスやイヤリング、ネックレスなどで、誠子さん自身がパーツを選び、デザインに関わっているそうです。

購入特典として誠子さんの生サイン付きステッカーや、直筆メッセージ入りポストカードなどが付く予定だとか」（同前）

2017年に結成し、誠子のぶりっ子キャラと相方・渚（現・ナ酒渚）の切れ味鋭いツッコミで人気を集めた尼神インター。だが2024年に解散し、誠子は吉本興業も退所。現在は新たな道を歩んでいる。

「今もフリーの芸人として活動していますが、軸足はクリエイティブな活動に移りつつあります。料理イベントを自主企画したり、プロデュースしているブランド『merci』では醤油やオリーブオイルといった調味料、エプロンなどを販売。

昨年12月からは全国5か所で単独ライブツアーを開催中。ステージでは落語を披露したり、初めて自分で作った曲も演奏しています」（同前）

アクセサリーブランドとのコラボも、そうした活動の一環だろう。写真の誠子は、以前よりも自信に満ちた表情を浮かべているようにも見える。そんな“キレイになった女芸人”は、誠子だけではない。芸能プロ関係者が語る。

「3時のヒロイン・ゆめっちさんは、2022年5月から約1年半、体調不良で休養していましたが、復帰時に整形を告白。鼻を高くしたり、フェイスラインの脂肪吸引や糸リフトを受けたことが話題になりました。さらに韓国アイドル風のメイクやファッションをSNSで披露し、別人級の可愛さと毎回大きな反響を呼んでいます」

お笑いカルテット・ぼる塾のきりやはるかも、その一人だ。

「彼女も顔にコンプレックスがあったと明かしており、ほくろ除去や、目の上切開と埋没などの整形を行ったことを報告しています。

かつてお笑い界には、女芸人は“飾らない見た目”のほうが笑いになるという風潮がありました。しかし、今はその考え方も変わりつつある。芸人としての面白さと美しさを両立できる時代になってきたというわけではないでしょうか」

女芸人たちも、ますますキレイに磨きがかかっていくことだろう。