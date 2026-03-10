3月9日、『オールナイトニッポン』（ニッポン放送ほか）の2026年度ラインナップ発表記者会見がおこなわれ、3月末で終了する『星野源のオールナイトニッポン』の後任として、ロックバンド・サカナクションの山口一郎がパーソナリティを担当すると発表された。

「山口さんは、2019年10月と2024年9月におこなわれた『オールナイトニッポンMUSICWEEK』でパーソナリティを担当していた過去があります。山口さん本人が会見に出席し、星野さんからバトンを引き継ぐことへ『ずっと星野さんのラジオを聴いていたので、プレッシャーを感じます』と本音を吐露するとともに『同じミュージシャンとしてバトンを受け取りたい』と意気込みを語っていました」（芸能プロ関係者）

山口が担当する『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』は、4月7日より放送される。約1年半ぶりに山口のラジオが聴けることに、ファンは歓喜にわいたか、同時にこんな声も聞こえていた。

《山口一郎ANN嬉しいのと心配が半々》

《毎週2時間生放送で話すのって、心身の負担にならないかすごく心配になっちゃうんですけど》

《体調心配。。特番くらいで始めて欲しかった》

Xには、うれしさの反面、体調を心配するファンからの声があふれた。芸能ジャーナリストが語る。

「山口さんは2022年7月、体調不良から一定期間の活動休止を発表しています。2023年10月より、ソロツアー『懐かしい月は新しい月“蜃気楼”』でライブ活動を再開しましたが、2024年1月にはうつ病であることを公表しています。同年4月にはサカナクションとしての全国アリーナツアーをおこない、完全復活となりましたが、いまも治療と並行しながらアーティスト活動を続けています」

ファンの心配をよそに、山口本人は番組に前向きだと、芸能ジャーナリストが続ける。

「体調面への不安を質問され、山口さんは、寛解はしていないとしながらも『うまく病気と肩を組んでやっていく、そのことはこの1年、やってこられたので、大丈夫だと思います』と、自信に満ちたコメントをしていました。楽しい番組が期待できそうです」

新番組での活躍を期待したい。