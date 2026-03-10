CHAQLA.、生配信番組『CHAQLA.の部屋 #3』ゲストにXANVALAの70.とMAMA.の命依
CHAQLA.が月一回でお届けするMAVERICKチャンネル生配信番組『CHAQLA.の部屋』の第3回放送が、3月17日19:00に配信される。スタジオゲストにXANVALAの70.、VTRゲストにMAMA.の命依を迎えて行われる予定だ。
鷹乃助の個人企画“鷹乃助の寄り道マップ”では、70.おすすめのスポットへ鷹乃助が突撃ロケ取材を敢行。その模様を収めたVTRをスタジオで一緒に鑑賞する。また両バンドは、4月に＜XANVALA × CHAQLA. TWO MAN LIVE TOUR「CHANVALA.」＞を開催することも決定しており、ツアー開催前の今、互いの関係性に迫るトークが繰り広げられるとのことだ。
そしてBikkyの個人企画「ヒビキッチン」第2弾はゲストにMAMA.の命依を迎えて、Bikkyが手料理でおもてなし。果たして、どのような料理とトークが披露されるのか。なお、番組後半はニコニコ生放送の有料会員限定放送に切り替わり、70.を交えた特別企画が配信される。
マーヴェリック公式アカウント等では、CHAQLA.メンバーと70.への質問を募集中だ。質問には番組内で回答するとのこと。
■『CHAQLA.の部屋 #3』
配信日時：2026年3月17日(火)19:00〜
出演：CHAQLA.
スタジオゲスト：70. (XANVALA)
VTRゲスト：命依 (MAMA.)
▼質問募集
CHAQLA.メンバーと スタジオゲスト70.(XANVALA)への質問を募集中。
投稿URL：https://forms.gle/7C6S4f2zsj7xjixz5
※放送時間に限りがございますので、すべての質問に回答できない場合がございます。ご了承下さい。
▼視聴URL
・YouTube：https://youtube.com/live/F3wNNhePyik
・ニコニコ生放送： https://live.nicovideo.jp/watch/lv350005992
■＜XANVALA × CHAQLA. TWO MAN LIVE TOUR「CHANVALA.」＞
4月24日(金) 東京・渋谷CYCLONE
open18:00 / start18:30
4月29日(水祝) 大阪・心斎橋soma
open17:00 / start17:30
出演：XANVALA / CHAQLA.
▼チケット
前売5,000円(税込) / 当日券6,000円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
一般発売：2026年3月28(土)
【2次プレオーダー受付】
受付期間：3月15日(日)23:59まで
https://eplus.jp/chanvala/
■ニューアルバム『タイトル未定』
2026年夏リリース予定
※詳細後日発表
■＜CHAQLA. ONEMAN LIVE 超音波＞
8月2日(日) 東京・キネマ倶楽部
※詳細後日発表
関連リンク
◆CHAQLA. オフィシャルサイト
◆CHAQLA. オフィシャルX
◆CHAQLA. オフィシャルInstagram
◆CHAQLA. オフィシャルYouTubeチャンネル
◆CHAQLA. オフィシャルFC
◆MAVERICK DC GROUP オフィシャルYouTubeチャンネル
◆MAVERICK DC GROUP オフィシャルニコ生チャンネル