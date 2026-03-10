CHAQLA.が月一回でお届けするMAVERICKチャンネル生配信番組『CHAQLA.の部屋』の第3回放送が、3月17日19:00に配信される。スタジオゲストにXANVALAの70.、VTRゲストにMAMA.の命依を迎えて行われる予定だ。

鷹乃助の個人企画“鷹乃助の寄り道マップ”では、70.おすすめのスポットへ鷹乃助が突撃ロケ取材を敢行。その模様を収めたVTRをスタジオで一緒に鑑賞する。また両バンドは、4月に＜XANVALA × CHAQLA. TWO MAN LIVE TOUR「CHANVALA.」＞を開催することも決定しており、ツアー開催前の今、互いの関係性に迫るトークが繰り広げられるとのことだ。

そしてBikkyの個人企画「ヒビキッチン」第2弾はゲストにMAMA.の命依を迎えて、Bikkyが手料理でおもてなし。果たして、どのような料理とトークが披露されるのか。なお、番組後半はニコニコ生放送の有料会員限定放送に切り替わり、70.を交えた特別企画が配信される。

マーヴェリック公式アカウント等では、CHAQLA.メンバーと70.への質問を募集中だ。質問には番組内で回答するとのこと。

70.(XANVALA)

命依(MAMA.)

■＜XANVALA × CHAQLA. TWO MAN LIVE TOUR「CHANVALA.」＞

4月24日(金) 東京・渋谷CYCLONE

open18:00 / start18:30

4月29日(水祝) 大阪・心斎橋soma

open17:00 / start17:30

出演：XANVALA / CHAQLA.

▼チケット

前売5,000円(税込) / 当日券6,000円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

一般発売：2026年3月28(土)

【2次プレオーダー受付】

受付期間：3月15日(日)23:59まで

https://eplus.jp/chanvala/

■ニューアルバム『タイトル未定』

2026年夏リリース予定

※詳細後日発表

■＜CHAQLA. ONEMAN LIVE 超音波＞

8月2日(日) 東京・キネマ倶楽部

※詳細後日発表