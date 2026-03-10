ジャケットよりこっちかも！【ハニーズ】羽織るだけで即オシャレ♡「優秀ブルゾン」

きちんと感は欲しいけれど、ジャケットだと少し堅いかも？ というとき、春のデイリーコーデで活躍するのはやわらかな雰囲気のブルゾンかもしれません。今回は【ハニーズ】の、羽織るだけで女性らしい華やかさをプラスできそうな「優秀ブルゾン」をご紹介。羽織アイテムの買い足しを考えている人は、チェック必須かも。

丸みのあるシルエットでコーデを華やかに

【ハニーズ】「裾バルーンブルゾン」\3,980（税込）

裾や袖のバルーンディテールで、ふんわり丸みのあるシルエットを備えたブルゾン。ショート丈と高め位置のペプラムデザインでコーデの重心が上がり、ボリュームがあってもバランスは取りやすそうなアイテムです。生地に非フッ素撥水加工が施されているので、この季節の小雨対策にも。

軽やかな雰囲気で大人女性の着こなしを格上げ

【ハニーズ】「シアー重ねブルゾン」\3,980（税込）

ほんのり透け感のあるシアー素材を重ねたデザインで、「さっと羽織ればトレンドスタイル」（公式サイトより）が期待できるブルゾン。さりげないボリューム袖も程よくフェミニンで、大人女性の着こなしを華やかに格上げしてくれそうです。ジャケットより軽やかでカーディガンよりきちんと見えする、大人世代のちょうどいい羽織りとして頼れる存在になる予感。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M