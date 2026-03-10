結婚相手との出会いは若年層ほどマッチングアプリの割合が高い傾向に　２０代では職場や紹介と同水準

株式会社アイベックが運営する、出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」は１０日、２０代・３０代・４０代・５０代の既婚者各２００人（計８００人）を対象に、「結婚相手との出会い方」に関するアンケート調査を実施。その結果を公表した。

２０代は上位３つが僅差で並んだ。

【20代既婚者 回答結果（人数）】

● 職場・仕事関係：25.0%（50人）

● マッチングアプリ：24.5%（49人）

● 友人・知人の紹介：23.5%（47人）

● 学生時代からの縁：17.5%（35人）

● その他：7.0%（14人）

● お見合い：1.5%（3人）

● 結婚相談所：1.0%（2人）

２０代では「身近なつながり（職場・紹介）」と「オンライン（マッチングアプリ）」が同水準で選ばれており、結婚につながる出会いが多経路化している実態が確認された。

３０代では「友人・知人の紹介」が最多となり、「職場・仕事関係」が続いた。

【30代既婚者 回答結果（人数）】

● 友人・知人の紹介：29.5%（59人）

● 職場・仕事関係：26.5%（53人）

● 学生時代からの縁：17.5%（35人）

● マッチングアプリ：15.0%（30人）

● その他：5.5%（11人）

● お見合い：4.0%（8人）

● 結婚相談所：2.0%（4人）

３０代は「信頼できるつながり（紹介・職場）」が中心となりつつ、マッチングアプリも一定の割合で選ばれており、オンライン経由の出会いが結婚の選択肢として定着していることが読み取れる。

４０代は「友人・知人の紹介」と「職場・仕事関係」に回答が集まった。

【40代既婚者 回答結果（人数）】

● 友人・知人の紹介：34.5%（69人）

● 職場・仕事関係：30.5%（61人）

● 学生時代からの縁：11.5%（23人）

● マッチングアプリ：8.5%（17人）

● その他：8.5%（17人）

● 結婚相談所：3.5%（7人）

● お見合い：3.0%（6人）

結果を踏まえると、４０代では日常のコミュニティー内（紹介・職場）で結婚相手に出会うケースが中心となっており、対面の関係性を起点に結婚へ進む傾向が明確に表れた。

５０代は「紹介」「職場」が二大経路としてより強く機能する結果となった。

【50代既婚者 回答結果（人数）】

● 友人・知人の紹介：36.0%（72人）

● 職場・仕事関係：34.5%（69人）

● 学生時代からの縁：12.0%（24人）

● マッチングアプリ：6.5%（13人）

● お見合い：4.5%（9人）

● その他：4.5%（9人）

● 結婚相談所：2.0%（4人）

５０代ではリアルな人間関係（紹介・職場）が結婚の入口として際立っており、オンライン経由は限定的である実態が確認された。