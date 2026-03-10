TAGRIGHTが、新曲「花言葉」を3月18日にデジタルリリースすることを発表した。

本作は、2025年11月よりスタートした、西山智樹と前田大輔自らが仲間を探すプロジェクト『TAG SEARCH』のドキュメンタリー番組と連動して制作された楽曲で、Aile The Shota、UTAがプロデュースを担当。作詞には、西山智樹と前田大輔も参加しており、これまでライブでのみ披露されてきた。プレデビューシングル「FOREVER BLUE」で見せた疾走感とは一線を画し、過去の自分と向き合いながら、等身大の葛藤と希望を描いたミディアムナンバーになっているという。

◆ ◆ ◆

◾️Ail the shota コメント

「花言葉」リリースおめでとうございます！大ちゃん(前田大輔)が

声をかけてくれたところから始まり、智ちゃん(西山智樹)に出会い、

心と心とで向き合わせてもらえたからこそ生まれた傑作です。

TAGRIGHTという花にぴったりな、それにふさわしい言葉の数々や

メロディをたくさん紡ぎました。

7人のこれまでの過去や、これから歩む軌跡の中で、この楽曲が輝きますように。

「花言葉」を通してTAGRIGHTの7人に出会えたこと、

自分が綴った言葉や音を7人の声が彩ってくれたこと、

全てをとても幸せに誇らしく思います！

◆ ◆ ◆

さらに、4月22日にプレデビューEPのリリースも決定した。本作「花言葉」は、そのEPからの第1弾先行シングルとなっている。EPの詳細については今後の発表をお待ちいただきたい。リリースに先駆けて、3月14日に放送される『西山智樹 前田大輔のTAGラジ』にてフルサイズ音源が初オンエアされるので、番組もぜひチェックして欲しい。

◾️「花言葉」

2026年3月18日（水）リリース

Pre-add / Pre-seve：https://tagright.lnk.to/Hanakotoba Lyrics : Aile The Shota, LOAR、西山智樹, 前田大輔

Music : UTA, LOAR, Aile The Shota

Produced by Aile The Shota, UTA

◾️レギュラー番組 ・ニッポン放送 オープンアップグループプレゼンツ『西山智樹 前田大輔 TAGラジ！』

毎週土曜日 21:00-21:30 ・TBS「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）

西山、前田が1月から3月のシーズンレギュラーを担当

◾️ライブ情報 ◆＜ELEVATE＞

2026年3月15日（日）東京国際フォーラムホール ホールA

出演：安達祐人、unløck、TAGRIGHT、WATWING

https://event.1242.com/events/elevate/ ◆＜VS.超特急＞

2026年3月31日（火）東京・有明アリーナ

出演：超特急、TAGRIGHT、BALLISTIK BOYZ、MAZZEL（五十音順） SP GUEST：DJ KOO