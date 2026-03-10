森永製菓（東京都港区）が、コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンの「コメダ珈琲店」とコラボレーションした新商品5種類を、3月17日から期間限定で発売します。

【画像】やば…おいしそ！ 森永製菓×コメダの「小枝」「エンゼルパイ」「チョコボール」新商品を全部見る！（7枚）

新商品は、ココア味のバウムクーヘンにソフトクリームをのせた、コメダ珈琲店の人気デザート「クロネージュ」の味わいを菓子で再現した、「小枝＜クロネージュ＞」2サイズと「ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞」がラインアップ。

また、デニッシュにソフトクリームをのせた、コメダ珈琲店の看板デザート「シロノワール」をイメージした「シロノワールサンドクッキー」も登場します。

さらに、コメダ珈琲店で人気の「アイスオーレ」と「チョコボール＜キャラメル＞」を組み合わせ、コメダ珈琲店の店舗で味わえないオリジナルフレーバー「キャラメルオーレ」を考案。「アイスオーレ」をイメージしたチョコで「チョコボール」に使用しているキャラメルをコーティングし、「チョコボール＜キャラメルオーレ＞」として発売されます。

「チョコボール＜キャラメルオーレ＞」のパッケージでは、コメダ珈琲店の店員風の「キョロちゃん」が「幻の味を開発しちゃったクエッ！」とアピールしています。

いずれも価格はオープン。全国のスーパーなどで販売され、なくなり次第終了となります。コメダ珈琲店での販売は行われません。