9日の衆院予算委員会で中道改革連合の小川淳也代表が質問に立ち、高市早苗首相のカタログギフト問題をめぐる釈明の中で使った発言について追及したものの、ネット上の一部で呆れ声が集まる事態になっている。

発端となったのは、高市首相が衆院選で当選した自民党議員に3万円のカタログギフトを贈っていたこと。2月27日の衆院予算委員会でこの問題について問われた高市首相は、自身について「メシ会苦手な女だ」「昭和の中小企業のおやじ社長みたいなところがまだある」などと明かしつつ、会食の代わりにねぎらいの気持ちから贈ったものだと釈明していた。

一方、9日の予算委員会の質問の中で小川氏はあらためてこの話題について触れ、「私もあのとき、『さすが高市総理上手く切り抜けられるな』と思ってやられちゃった」と一度は納得したことを明かしつつ、「でもね、あのあと夜ふと思ったんですよ。もし同じ答弁を男性総理がしていたらどうなっただろうと」と問題視した。

さらに小川氏は、性差がある日本社会の中で高市首相が「女性総理として踏ん張っておられる」としつつ、一方で「真のジェンダー平等社会は、いわゆる性別による免責があってはならないし、性別による加重責任もあってはならない」と指摘。

また、「あのとき問われていたのは政治家としての倫理観、金銭感覚、そして古い自民党の体質だったんです」とし、「それを何々の女だと性別属性で回収することは説明責任を曖昧にし、問題の本質から目を逸らさせる危険性がある」と批判していた。

質問について高市首相は撤回はしないとしつつ、「男性であれ女性であれ、政治家です。主権者の代表です。その矜持（きょうじ）を持って働いているつもりです」と答弁していた。

しかし、小川氏のこの答弁にネット上からは、「これが『予算審議に必要な時間』なのか」「こんなんだから熟議が聞いて呆れる」「『質疑時間が不十分』とかギャーギャー騒いで、予算委員会でする質問がこの程度」「これが日本の進路に何の関係があるのか？」「揚げ足、言葉尻で強過ぎる言葉で糾弾する。現役世代以下が大嫌いな仕草を頑張ってるな」という批判が殺到している。

自民党が年度内予算成立を目指している一方、予算審議に必要な時間が足りないとして批判している中道。予算に関係ない質問に、「揚げ足取り」と感じた有権者が多かったようだ。