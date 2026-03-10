TAGRIGHTが、Aile The ShotaとUTAによるプロデュースの新曲「花言葉」を3月18日にデジタルリリース。あわせて、プレデビューEPを4月22日にリリースする。

同楽曲は、メンバーの西山智樹、前田大輔自らが仲間を探すプロジェクト『TAG SEARCH』のドキュメンタリー番組と連動して制作され、ライブでのみ披露されてきた楽曲だ。作詞には、西山、前田も参加しているプレデビューシングル「FOREVER BLUE」で見せた疾走感とは一線を画し、過去の自分と向き合いながら、等身大の葛藤と希望を描いたミディアムナンバーになっている。

さらに、同楽曲は本日リリースが公開されたプレデビューEPの第1弾先行シングルとなっている。EPの詳細については追って公開予定だ。

加えて同楽曲のリリースに先駆けて、3月14日放送のラジオ番組『西山智樹 前田大輔のTAGラジ』（ニッポン放送）にてフルサイズ音源が初オンエアされる予定だ。

＜Ail the shota コメント＞

「花言葉」リリースおめでとうございます！大ちゃん(前田大輔)が声をかけてくれたところから始まり、智ちゃん(西山智樹)に出会い、心と心とで向き合わせてもらえたからこそ生まれた傑作です。TAGRIGHTという花にぴったりな、それにふさわしい言葉の数々やメロディをたくさん紡ぎました。7人のこれまでの過去や、これから歩む軌跡の中で、この楽曲が輝きますように。「花言葉」を通してTAGRIGHTの7人に出会えたこと、自分が綴った言葉や音を7人の声が彩ってくれたこと、全てをとても幸せに誇らしく思います！

