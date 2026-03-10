畜産王国、鹿児島であってはならない問題です。指宿市の水迫畜産が、ふるさと納税の返礼品として別の牛肉を黒毛和牛と表示し販売していたことがわかり、農林水産省が食品表示を是正するよう勧告しました。水迫畜産は県産以外の牛肉を県産と表示し販売していたことも分かっています。



農林水産省が、食品表示法などに基づく表示の是正や再発防止策の実施などを勧告したのは指宿市の水迫畜産です。農水省によりますと、水迫畜産は2023年1月から10月までの間に「交雑種」または「ホルスタイン」の牛肉937.3キロを「黒毛和牛」と表示して、鹿児島市・指宿市・南九州市・姶良市にふるさと納税の返礼品として販売していたということです。また、127.9キロを県内の事業者や飲食店にも販売していました。





このほか、産地についても誤った表示がありました。2023年1月から約1年の間、「沖縄県産」や「宮崎県産」の牛肉を「鹿児島県産」と表示し、ふるさと納税の返礼品や一般向けに販売していました。この他、複数の牛肉を使っていたにも関わらず、1つの個体識別番号を表示していたことも分かっています。九州農政局が2023年7月から今年1月までに行った食品表示法に基づく立ち入り検査で発覚しました。水迫畜産の関係者によりますと、今回の不適正な表示は「管理上のミスが原因」で意図したものではなかったということです。水迫畜産は去年、新たな管理システムを導入していて、今回の不適正な表示はそれ以前に行われたものだということです。農水省は水迫畜産に対し、食品表示の是正や原因の究明、再発防止策を実施するよう勧告しました。ふるさと納税の返礼品として取り扱っていた4つの自治体は、水迫畜産に調査を行ったうえで寄付者に連絡するとしています。