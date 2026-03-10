2026年3月11日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
欠点を指摘されてカッとなりそう。穏やかな心を持とう。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
真面目な気持ちで過ごせる日。将来を本気で考えてみて。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
思慮が浅くなって失敗しがち。じっくり考えるように意識しよう。
9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
神秘的・霊的なことに興味が湧きそう。でも実際に関わるのは控えること。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
人間関係に注意。友人の私生活は詮索し過ぎないように。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
「人は人、自分は自分」と割り切れば、運気は上向きに。
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
誠実な態度で周囲の好感を呼ぶ暗示。約束は厳守しよう。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
気になる本をチェックしよう。心に残る言葉に出会える予感。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人間的に成長できそうな日。サークル活動がきっかけに。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ハンカチ1枚でも自己アピールできる日。好きな柄を選ぼう。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
才能や将来性がある人との交流が吉。食事に誘ってみて。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
ラッキーが目白押し。どんなことにも意欲的になると◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)