10日(火)は、所々で雪やミゾレが降り真冬並みの寒さのところもありました。最高気温は、新潟市中央区で6.8℃、長岡市で4℃までしか上がりませんでした。そのほかの各地も、昨日より3℃ほど低くなり寒さが増しました。



さて、11日(水)もスッキリしない空模様が続きそうです。



◆11日(水)午前9時の予想天気図

日本付近は緩やかに高気圧に覆われますが、上空には寒気が居座るでしょう。このため大気の状態がやや不安定になり、県内は雲の多い一日になりそうです。とくに朝のうちは、にわか雪・にわか雨のところもあるでしょう。



◆11日(水)の予想気温

朝の最低気温は、平地では1℃前後、山沿いでは-2℃前後の予想で今朝よりやや低いでしょう。とくに山沿いでは、11日(水)朝は路面の凍結に注意ください。



そして、日中の最高気温は7℃前後の予想で、今日より若干高くなるものの寒さが続くでしょう。11日(水)もしっかり防寒をしてお出かけください。



ただ、気温があまり上がらなくても『花粉』は飛びやすくなりそうです。



◆花粉飛散予想

11日(水)は、平地では広く【多い】予想となっています。また、魚沼市では【非常に多い】、湯沢町では最高ランクの【極めて多い】予想です。花粉症の方にとっては厳しい状況になりそうです。お薬を飲むことはもちろん、マスクやメガネなども使って花粉をできるだけ取り込まないよう万全の対策が必要です。



さて、11日(水)から3月中旬『タイヤ交換』のタイミングを検討している方が多いと思います。



◆10日間予報

今週いっぱいは雲が広がりやすく、にわか雨・にわか雪のところもあるでしょう。とくに、16日(月)は山沿いを中心に雪が降り、平地でも雪が混じるところがありそうです。



そして、19日(木)も所々雪が降る可能性があります。タイヤ交換は少なくとも来週末までは待った方が安心かもしれません。