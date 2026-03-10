県内の60代の女性が約2500万円を、50代の男性が約1300万円をそれぞれだまし取られる被害にあっていたことが分かりました。県内の詐欺の被害は後を絶たず、2025年の被害額は過去最悪の33億円あまりに上っています。



県警によりますと2025年9月中旬、県内の60代の女性がYouTubeで見かけた株式の投資に関する広告にアクセスしました。



すると、LINEに誘導され実在する証券アナリストをかたる男と知り合い、アシスタントのスズキを名乗る女を紹介されたといいいます。





その後グループLINEに誘われた女性はスズキから優良な株の優先購入枠があると言われ、指示された投資アプリをインストール。2025年12月下旬までの間に投資の名目で計14回、約2500万円を口座に振り込みだまし取られたということです。また、県内の50代の男性は2025年12月上旬、TikTokで株に関する広告を見つけ、LINEのリンクにアクセス。そこで知り合ったナカシマを名乗る女から、儲かる株の投資計画を紹介されました。男性は指示された投資アプリをインストールし、2026年1月中旬までの間に、投資や未公開の株を購入する名目で計6回、約1300万円を振り込みだまし取られました。県内の詐欺の被害額は2025年、過去最悪の33億円あまりに上っています。県警はSNSの広告などからLINEに誘導された場合、詐欺を疑い警察に相談するよう呼びかけています。