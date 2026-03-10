県内の中学校を卒業する生徒は、2034年には2500人以上減る見通しです。そうした中、県立高校の将来のビジョンについて話し合う検討委員会が開かれ、県への答申がほぼまとまりました。



大学の関係者や教育行政に携わる職員などで作る検討委員会。今後の県立高校の教育はどうあるべきか話し合ってきました。



加速する少子化。去年、県内の中学校を卒業した生徒は1万5124人でしたが、2034年には1万2588人になると推定されています。教育現場の今後の方向性についてはこんな声も聞かれました。





（委員）「働き方改革が、いつも後ろの方にあるので改革ができず最後の残りになってしまう」（委員）「教員としての教育は受けているが教頭、校長は会社の社長のような経営者の役割をしないといけない。学びの機会が先生方に及んでいない」働き方改革を進め、教員の学びの時間を増やすことが大切だといった意見も聞かれました。一方、教育行政の在り方そのものに厳しい指摘も。（委員）「今の現状、生徒数は15年前にはわかっていた。なぜ、その時に未来を見てしっかり手を打って来なかったのか？厳しいこと言うなら、教育行政の怠慢だったと言いようがない状況。感情論ではなく冷静に分析してあるべき姿を示していく。これは、教育委員会しかできないと思う」10日の意見を参考に修正を加え今月30日に検討委員会は県に答申します。県教育委員会は、答申や中学3年生に行うアンケートを踏まえ来年度中に「将来ビジョン」を策定する方針です。