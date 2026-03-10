モデルの益若つばささんは3月9日、自身のInstagramを更新。絶対領域が際立つコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：益若つばささん公式Instagramより）

写真拡大

モデルの益若つばささんは3月9日、自身のInstagramを更新。パーティーで「人見知りすぎてすぐ帰ってしまった」ことを報告しました。

【写真＆動画】益若つばさの美しい姿

「脚もスラッとスタイル良くて素敵」

益若さんは「パーティーにお呼ばれしてもらったんだけど、人見知りすぎてすぐ帰ってしまった日。ぐぬぬ。準備時間の方が長かった」とつづり、10枚の写真と3枚の画像、1本の動画を投稿。1〜3枚目の写真では、色白で細い絶対領域があらわになっています。また10枚目の写真は、ビールを片手に持った自撮りショット。「夜はスタッフさんのお誕生日をビールで乾杯しました」とのことです。

コメントでは「素敵です　カッコいい」「可愛い過ぎです」「かわいい〜！！こういう雰囲気も良いですね！好きです」「めがねに黒の洋服とても似合って可愛いすぎてるよ！脚もスラッとスタイル良くて素敵だね！！」「きっと綺麗で言葉はつばさちゃんの為にある言うても過言では無い」と、絶賛の声が寄せられました。

「髪切った！」

5日には「髪切った！はじめて切りっぱなしボブにしたよー！」とつづり、新しいヘアスタイルを披露していた益若さん。とてもかわいらしく美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)