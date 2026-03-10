¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¡¢¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à½ÐÂê¤Îà·ã¥à¥º¥¯¥¤¥ºá¤Ë2.6Ëü¿Í¶ìÀï
¡Ö¤µ¤Æ¡¢¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡Ú370.7ËüÉ½¼¨¡¢2.6Ëü¤¤¤¤¤Í¡Û¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤òÃµ¤»
¤½¤ó¤ÊÌäÂêÊ¸¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿àÄ¶ÆñÌäá¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯3·î2Æü¡¢Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¡ÊÅìµþÅÔÆüÌî»Ô¡Ë¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@TamaZooPark¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤È´ä¾ì¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Î¼Ì¿¿¡£
¤³¤ÎÉ÷·Ê¤Î¤É¤³¤«¤Ë¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬......¡£
¤¼¤ó¤Ã¤¼¤ó¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤Î¡¢Åú¤¨¹ç¤ï¤»¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È......¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡ª¡©
Åú¤¨¤Ï¡¢±¦Â¦¤Ë¤¢¤ëºÙ¤á¤ÎÌÚ¤Îº¸Â¦¡£¤´¤Ä¤´¤Ä¤·¤¿´ä¤Î¤¢¤¿¤ê¡£
¤¤¡¢¤¤¤ë......¤«¡ª¡©¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤ÎÀäÂÐ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤ë¡£ÌäÂê¤Î¼Ì¿¿¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤¹¤°¸«¼º¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è......¡£
¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¡¢¤³¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï5Æü¡¢Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¡¦¶µ°éÉáµÚ²ÝÄ¹¤ÎÃæÂ¼ÁÔÅÐ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥æ¥¥Ò¥ç¥¦Ãµ¤·¡×¤Î¼Ì¿¿¤Ï2·î27Æü¡¢ÂçÊü»ô¾ì¤Ç¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¡×¤È¤Ï¸À¤¦¤±¤ì¤É
Ì¾Á°¤Ë¡Ö¥æ¥¡×¤ÈÉÕ¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤ÎÈïÌÓ¤ÏÀã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ä¾ì¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÇÛ¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤¬¤¹¤à»³³ÙÃÏÂÓ¤Ë¤Ï´ä¾ì¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ßÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼í¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¡ÊÃæÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á´ÂÎ¤Ëµ¼´ä¤òÍÑ¤¤¤Æ»³³Ù¤ÎÉ÷·Ê¤òÌÏ¤·¤¿Å¸¼¨¾ì¤Ç¤¢¤ëÂçÊü»ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤¬µ¼´ä¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤¤¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦Íè±à¼Ô¤Î²ñÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ï¤¤¤ë¤«¤é¤â¤¦¾¯¤·Ãµ¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥¯¥¤¥º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃæÂ¼¤µ¤ó¡Ë
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢ÂçÊü»ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾®Êü»ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¾®Êü»ô¾ì¤ÎÊý¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢»ô°éÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉáÃÊ¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ä¤È¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤Î±£¤ì¾å¼ê¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï2Ëü6000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê9ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö5Ê¬¤°¤é¤¤²ò¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¦¡¦¡¦¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀÇ½¹â¤á¡ª¡×
¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼ÊÂ¤Îµ¼ÂÖ¤Ã¤×¤ê¤ä¤Ê¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤¬¤Ç¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡©¡¡Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
ÀµÌç¤«¤éºÇ¤âÎ¥¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢±à¡×±üÂ¦¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¼Ë¤Ï¤¢¤ë¡£